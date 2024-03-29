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مسؤول أمني تركي: أردوغان يزور أميركا في 9 مايو

منذ ساعتين
اردوغان

اردوغان

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قال مسؤول أمني تركي اليوم الجمعة إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور الولايات المتحدة في التاسع من مايو أيار، مما يمهد الطريق لأول اجتماع له في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كما ذكر المسؤول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين سيجتمع مع أعضاء في مجلس النواب الأمريكي الجمعة لمناقشة زيارة أردوغان المزمعة وقضايا ثنائية أخرى.

وفي آخر مستجدات الحرب على غزة قالت وزارة الصحة إن 32623 فلسطينيا على الأقل شهيداً وأصيب 75092 آخرون في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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