الأثنين 20 صفر 1443 ﻫ - 27 سبتمبر 2021 |
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مسؤول أمني سابق: عودة ترامب للبيت الأبيض ستكون كارثية على المخابرات الأمريكية!

منذ 5 ساعات
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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اعتبر مسؤول رفيع سابق في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن “عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ستكون كارثة لمجتمع المخابرات الأمريكي”.

وقال بريان مورفي الذي شغل منصب القائم بأعمال وكيل وزارة الأمن الداخلي للاستخبارات والتحليل بالولايات المتحدة في عهد ترامب في تصريح لقناة “ABC” إن “ترامب شوه سمعة مجتمع الاستخبارات، وأطلق معلومات مضللة، وهذا تهديد وجودي للديمقراطية”.

وأضاف أن “ترامب هو أحد أفضل الأشخاص الذين بإمكانهم القضاء على الديمقراطية وإلحاق الضرر بهذا البلد”.

وتابع أن “عودة ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2024 إن حدثت، ستكون كارثة لمجتمع المخابرات الأمريكي”.

كما اتهم  إدارة ترامب بتسييس المعلومات الاستخباراتية.

مشيراً إلى أنه “كان هناك ضغط عبر الحكومة على المستويات العليا – مسؤولون في مجلس الوزراء – لفعل كل ما هو ممكن لخنق أي شيء” بشأن التدخل الروسي.

وأضاف: “لم يرغبوا في أن يعرف الرأي العام الأمريكي أن الروس يدعمون ترامب ويشوهون سمعة الرئيس بايدن قريبًا”.

مؤكداً: “لم يثق الناس (بإدارة ترامب). كانت هناك حرب ضد وسائل الإعلام ولن أكون جزءًا من ذلك”.

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