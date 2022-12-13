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مسؤول أميركيّ: روسيا تستخدم مدفعية عمرها 40 عامًا.. وإمداداتها تتضاءل

منذ 51 دقيقة
روسيا تستخدم ذخائر قديمة العهد

روسيا تستخدم ذخائر قديمة العهد

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كشف مسؤول عسكري أميركي كبير، أنّ القوات الروسية اضطرت إلى اللجوء إلى ذخيرة مدفعية عمرها 40 عامًا لأن إمداداتها من الذخائر الجديدة “تتضاءل بسرعة”.

أضاف المسؤول، متحدثًا للصحافيين، أنّ “القوات الروسية تقوم بتحميل الذخيرة، على أمل أن تنطلق أو تنفجر عندما تسقط”، وأوضح: “إننا نقدر، أنه في ظل معدل إطلاق النار الذي تستخدمه روسيا من ذخائرها المدفعية والصاروخية، فيما يتعلق بالذخيرة المدفعية والصواريخ الصالحة للاستخدام بالكامل، فمن المحتمل أن تفعل ذلك حتى أوائل عام 2023”.

كما قال المسؤول إنّ الولايات المتحدة الأميركية، تقدر أن الجيش الروسي “سيكافح لتجديد احتياطه من ذخيرة المدفعية والصواريخ الصالحة للاستخدام بالكامل، وهذا جزء من سبب قيام روسيا بالتواصل مع دول مثل إيران وكوريا الشمالية، لمحاولة الحصول على بعض الذخيرة التي يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر”.

المسؤول أشار إلى أن روسيا، سحبت من “مخزونها القديم من الذخيرة” منذ بداية غزو أوكرانيا لاستخدامه في هجماتها، وأضاف: “لقد رأينا ذلك، منذ غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، استخرج الروس من مخزون الذخيرة المتقادم، مما يشير إلى أنهم على استعداد لاستخدام تلك الذخيرة القديمة، التي تم إنتاج بعضها في الأصل قبل 40 عامًا”.

    المصدر :
  • CNN عربي

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