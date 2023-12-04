مسؤول أميركي: إدارة الرئيس بايدن تتعامل بضعف مع إيران

اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتعامل بضعف مع إيران.

وأضاف بولتون في مقابلة مع العربية أن الحوثيين ينفذون الهجمات في البحر الأحمر نيابة عن إيران.

وقال إن إيران تتنصل من دعمها للحوثيين بالهجمات في البحر الأحمر.

في سياق متصل، قال البيت الأبيض الاثنين 4\11\2023 إن الهجوم على ثلاث سفن في البحر الأحمر مطلع هذا الأسبوع يشكل تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين.

واستهدفت جماعة الحوثي سفنا في جنوب البحر الأحمر في هجمات تقول الجماعة إنها تهدف إلى دعم الفلسطينيين وسط الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعلن الجيش الأمريكي يوم الأحد 3\12\2023 أن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر. وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن مدمرة أميركية تلقت نداء استغاثة وقدمت المساعدة بعد إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من أراض يسيطر عليها الحوثيون.

وقال الحوثيون إنهم هاجموا سفينتين إسرائيليتين. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن السفن ليس لها أي صلة بإسرائيل.