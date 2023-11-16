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مسؤول أميركي: بايدن طلب من الصين حث إيران على تجنب أي استفزاز في الشرق الأوسط

منذ 29 ثانية
الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأميركي جو بايدن

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قال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين الأربعاء بعد اجتماع استمر أربع ساعات بين الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ إن بايدن طلب من الصين أن تستخدم ثقلها لدى إيران وأن تحثها على تجنب الخطوات التي يمكن اعتبارها استفزازية في الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول أن مسؤولين صينيين ينخرطون في مناقشات مع إيران بشأن المخاطر بالمنطقة.

وأضاف المسؤول للصحفيين إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ بايدن خلال اجتماعهما بأن تايوان هي القضية الأكبر والأخطر في العلاقات الأمريكية الصينية.

ونقل المسؤول عن شي قوله إن الصين تفضل إعادة توحيد سلمية مع جزيرة تايوان التي تقول بتبعيتها لها، لكنها تواصل الحديث عن الظروف التي يمكن فيها استخدام القوة.

    المصدر :
  • رويترز

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