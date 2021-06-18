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مسؤول أميركي: بايدن يسعى للتوصل لاتفاق مع إيران قبل تنصيب الرئيس الجديد

19 - يونيو - 2021
جو بايدن

جو بايدن

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تعيش إيران على وقع انتخابات رئاسية غابت عنها أغلب صور المرشحين باستثناء مرشح المحافظين الأول إبراهيم رئيسي.

إلى ذلك، يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التوصل لحل مع إيران قبل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وقال مسؤول أميركي لأكسيوس، إن بايدن يريد التوصل لاتفاق مع إيران قبل تنصيب الرئيس الجديد، ويعتبر استمرار التفاوض مع إيران حتى أغسطس أمرا خطيرا.

وأضاف المسؤول الأميركي أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أسابيع، لافتا إلى أنه لا نية لواشنطن لمواصلة التفاوض مع إيران لأشهر.

وتتواصل في فيينا الجولة السادسة للمفاوضات حول الملف الإيراني.

في المقابل ذكر دبلوماسي أوروبي في وقت سابق، الجمعة، أن الاتفاق في محادثات فيينا حول إيران لا يزال بعيدا رغم التقدم. وأضاف أن أطراف المحادثات تسعى للتوصل لاتفاق سياسي تقني.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قال إنه لا يوجد جدول زمني للجولة السادسة من مفاوضات إيران النووية في فيينا.

وأشار إلى وجود تحديات خلال هذه المحادثات فيما يتعلق باستئناف الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران على الرغم من إحراز تقدم.

من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة لم تتلق أي عرض من إيران لتمديد اتفاقية الرقابة الفنية المؤقتة، وأعرب رافائيل غروسي عن مخاوفه من أن تقوم إيران بإزالة المعلومات المسجلة في مواقعها النووية منذ فبراير الماضي في حال لم يتم تجديدُ اتفاقية الرقابة بحلول الرابع والعشرين من يونيو.

وفي هذا الإطار، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نتائج الانتخابات الإيرانية ومفاوضات فيينا الأسبوع المقبل.

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