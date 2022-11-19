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مسؤول أميركي: روسيا تحاول إرباك وإجهاد أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية

منذ ساعتين
مبنى سكني مدمّر نتيجة القصف الروسي في دونيتسك شرق اوكرانيا (رويترز)

مبنى سكني مدمّر نتيجة القصف الروسي في دونيتسك شرق اوكرانيا (رويترز)

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قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” السبت إن تصعيد الضربات الصاروخية الروسية في أوكرانيا يستهدف ضمن أشياء أخرى إجهاد قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية وهو أمر تأمل موسكو أن يسمح لقواتها بتحقيق الهيمنة على أجواء البلاد.

وقال كولين كال وكيل الوزارة للسياسات للصحفيين خلال رحلة إلى الشرق الأوسط “إنهم في الحقيقة يحاولون إرباك وإجهاد أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية”.

وأضاف “نحن نعرف نظرية النصر الروسية، وملتزمون بضمان ألا تثمر وذلك من خلال ضمان حصول الأوكرانيين على ما يحتاجون إليه لتظل دفاعاتهم الجوية قوية”.

    المصدر :
  • رويترز

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