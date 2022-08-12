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مسؤول أميركي سابق يسخر من المبلغ الذي رصدته إيران لاغتياله

منذ دقيقتين
مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون

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سخر مستشار الأمن القومي الأميركي السابق من المبلغ المالي الذي رصدته إيران لاغتياله.

إذ قال “جون بولتون” إنه ليس معجبًا بالسعر الضئيل الذي عرضه عميل عسكري إيراني مقابل اغتياله، مازحًا بأنه “يشعر بالخجل” من قيمة المبلغ 300 ألف دولار.

وأضاف بولتون في تصريح: “حسنا، لقد شعرت بالحرج من السعر المنخفض. اعتقدت أنه سيكون أعلى”.

وتابع ساخرًا: “أعتقد أنها مشكلة ربما تكون متعلقة بسعر الصرف أو شيء من هذا القبيل”.

كما أفاد بأنه كان لديه “فهم عام لما كان هذا التهديد، لكن لم أكن على علم بالعديد من تفاصيل القضية المرفوعة ضد عضو الحرس الثوري الإيراني شهرام بورصافي”.

وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت، يوم الأربعاء، أنها كشفت عن مؤامرة إيرانية لاغتيال بولتون، مشيرةً إلى أن شهرام بورصافي (45 عاما) والمعروف أيضا باسم مهدي رضائي، وهو عضو في الحرس الثوري عرض مبلغًا ماليا قدره 300 ألف دولار على أحد الأفراد في الولايات المتحدة لقتل بولتون، انتقاما لقتل الولايات المتحدة قائد الحرس الثوري “قاسم سليماني” في يناير.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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