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مسؤول أميركي كبير يزور بغداد وإجراءات ضد بنك عراقي

منذ 15 دقيقة
الولايات المتحدة والعراق

الولايات المتحدة والعراق

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قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن أكبر مسؤولي العقوبات بالوزارة سافر إلى بغداد أمس الأحد 28\1\2024، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لمواجهة تهرب إيران من العقوبات في العراق وحمل القطاع المالي في البلاد على أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية.

وقال المتحدث إن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، سافر إلى العراق من الأحد إلى الاثنين، حيث التقى بكبار المسؤولين العراقيين بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إطار العمل المستمر لمكافحة التمويل غير المشروع.

وصنفت الولايات المتحدة اليوم الاثنين 29\1\2024 مصرف الهدى العراقي كمؤسسة مالية أجنبية تثير قلقا رئيسيا فيما يتعلق بغسيل الأموال، واتهمته بالعمل كقناة لتمويل الإرهاب.

وفرضت واشنطن عقوبات على مالك البنك.

    المصدر :
  • رويترز

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