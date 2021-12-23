مسؤول أميركي: مستعدون لأي طارئ في أوكرانيا

لا تزال التوترات السياسية والعسكرية قائمة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وبين المعسكر الروسي من جهة أخرى، بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية، وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في حال إقدام موسكو على أي خطوة عسكرية تجاه جارتها اللدود.

وقد أكد مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، الخميس، استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لفرض “تكاليف باهظة” على روسيا، إذا استمرت في الحشد العسكري على الحدود مع أوكرانيا، مشدداً على أن بلاده “تستعد لأي طارئ”.

وقال المسؤول الأميركي خلال إيجاز حول روسيا: “إذا مضت روسيا قدماً في ما هو جارٍ الآن، فنحن وحلفاؤنا مستعدون لفرض تكاليف باهظة من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي وتحقيق ما قالت إنها لا تريده بالضبط، وهو المزيد من قدرات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وليس العكس، قرب روسيا، وليس بعيداً عنها”.

وأضاف: “لقد نقلنا كل هذا مباشرة إلى روسيا، بما في ذلك من الرئيس (الأميركي) جو بايدن إلى الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين، لكننا أوضحنا أيضاً أن هناك مساراً مختلفاً متاحاً إذا اختارت روسيا أن تسلكه”.

وأكد المسؤول أن الإدارة “تواصل المراقبة عن كثب لتحركات روسيا المقلقة للقوات وانتشارها على طول حدودها مع أوكرانيا”.

وأوضح المسؤول أن النهج الأميركي في التعامل مع الوضع “هو التوافق مع حلفائنا، بشأن تقييم مشترك للإجراءات والخطط الروسية، ومشاركة أكبر قدر ممكن من المعلومات معهم، إضافة إلى التنسيق بشأن الخطوات التي سنتخذها في أعقاب (أي) توغل روسي، بما في ذلك العقوبات الهائلة، ودعم قدرة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها”.

وبشأن المحادثات المرتقبة مع روسيا مطلع العام المقبل، قال المسؤول إن الولايات المتحدة “لا تخطط للتفاوض علناً، ولا يبدو لنا أن هذا الأمر بنَّاء أو أنه طريقة يتم عبرها إحراز تقدم في مثل هذه المحادثات الدبلوماسية في الماضي، ولن نرد على كل اقتراح أو تعليق يتم تقديمه، بما في ذلك من الرئيس الروسي، ونهجنا مفهوم من قبل الروس في هذا الصدد”.

وأضاف المسؤول: “هناك بعض القضايا التي أثارتها روسيا والتي نعتقد أنه يمكننا مناقشتها، وأخرى يعرفون جيداً أننا لن نوافق عليها أبداً، بالإضافة إلى أن لدينا مخاوفنا الخاصة التي يجب طرحها، وهذا ما تعنيه الدبلوماسية، وهذا هو التفاوض، وهذا ما نخطط للقيام به… ولكن نحن نستعد لأي طارئ”.

وشدد على أن “الولايات المتحدة مستعدة للانخراط في الدبلوماسية في أقرب وقت ممكن في أوائل شهر يناير، من خلال قنوات متعددة، بشكل ثنائي من خلال حوار الاستقرار الاستراتيجي الذي أجريناه مع روسيا، وعلى المستوى متعدد الأطراف من خلال مجلس الناتو الروسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

وقال: “لقد أخذنا علماً بالمخاوف التي أثارتها روسيا، في السر والعلن. يجب أن يقوم أي حوار على أساس المعاملة بالمثل، ما يعني أن لدينا مخاوفنا الخاصة التي يجب طرحها على الطاولة ، وأي حوار يجب أن يتم أيضاً بالتنسيق الكامل مع شركائنا وحلفائنا بموجب مبدأ (لا شيء عنك بدونك)”.

وأضاف: “وجهة نظرنا هي أن المفاوضات يجب أن تبدأ من المبادئ الأساسية ووثائق الأمن الأوروبي التي تؤكد سلامة الأراضي، وعدم تغيير الحدود بالقوة، واحترام سيادة الدول وقراراتها السيادية”.