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مسؤول أميركي: نحن بحاجة إلى تحول عسكري في حلف شمال الأطلسي

منذ 10 دقائق
حلف شمال الأطسي-الناتو

حلف شمال الأطلسي-الناتو

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دعا الأميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي، الأربعاء الجهات العامة والخاصة في الغرب إلى تغيير نمط تفكيرهم من التركيز على الكفاءة إلى التركيز على تحقيق الفاعلية والتأثير المطلوب وذلك لمواكبة عصر يمكن أن يحدث فيه أي شيء في أي وقت.

وقال خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع رؤساء أركان دول الحلف في بروكسل “نحن بحاجة إلى تحول عسكري في حلف شمال الأطلسي”.

وأشار إلى أنه في الماضي، عاشت الجهات العامة والخاصة في عصر تميز بالوفرة والقدرة على التنبؤ والسيطرة وكان التركيز حينها على الكفاءة.

أما الآن، سيتعين عليهم تغيير نمط تفكيرهم للتكيف مع “عصر وارد حدوث أي شيء به في أي وقت، عصر نحتاج فيه أن نتوقع ما هو غير متوقع ونركز على الفاعلية لتحقيق الكفاءة الكاملة”.

    المصدر :
  • رويترز

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