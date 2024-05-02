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مسؤول أميركي يحث الصين وروسيا على الالتزام بسيطرة البشر على الأسلحة النووية

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 2 - مايو - 2024 9:04 صباحًا
علما الصين وروسيا

علما الصين وروسيا

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حث مسؤول أمريكي كبير الخميس الصين وروسيا على إصدار إعلانات مماثلة لتلك الصادرة عن الولايات المتحدة ودول أخرى بأن البشر فقط، وليس الذكاء الاصطناعي، هم من سيتخذون القرارات بشأن نشر الأسلحة النووية.

وقال بول دين مسؤول الحد من انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية في إفادة صحفية عبر الإنترنت إن واشنطن قدمت “التزاما واضحا وقويا” بأن البشر لديهم السيطرة الكاملة على الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن فرنسا وبريطانيا أعلنتا ذلك أيضا.

وأضاف دين “سنرحب ببيان مماثل من الصين وروسيا الاتحادية… نعتقد أن هذا معيار مهم للغاية للسلوك المسؤول ونعتقد أنه أمر سيكون موضع ترحيب كبير في سياق الدول الخمس الدائمة العضوية” في إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتأتي تصريحات دين في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعميق مناقشات منفصلة مع الصين حول سياسة الأسلحة النووية ونمو الذكاء الاصطناعي.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية بعد على طلب للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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