الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
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مسؤول أوروبيّ: سنُبقي على الأرجح العقوبات على إيران

منذ 10 دقائق
الاتحاد الأوروبي وإيران

الاتحاد الأوروبي وإيران

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لفت مسؤول أوروبي اليوم الثلاثاء، إلى أنّه لا يتوقع إيجاد صعوبة في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية المفروضة على إيران، والتي من المقرر أن تنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم نشر اسمه أو منصبه، أنّه يرى فرصة سانحة بحلول نهاية عام 2023، لمحاولة التفاوض على اتفاق نووي مع إيران لخفض التصعيد.

وقال المسؤول للصحافيين في واشنطن: “قد تكون لدينا فرصة صغيرة لمحاولة استئناف المحادثات معهم حول العودة إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة أو على الأقل التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد.. قبل نهاية العام”.

وكان يشير إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والمعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

    المصدر :
  • رويترز

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