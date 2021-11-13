مسؤول أوروبي: على الاتحاد أن يستعد للمزيد من المهاجرين

قال مدير الوكالة الأوروبية لحماية الحدود “فرونتكس” فابريس ليجيري، إنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لتدفق المزيد من المهاجرين من الشرق الأوسط عبر بيلاروس.

وقال ليجيري في حديث لوكالة “رويترز”: “يمكننا أن نرى بناء على تحليلنا للمخاطر أن جميع العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة لا تزال قائمة وليس هناك أي توجه لوقف التصعيد… وعلينا أن نكون مستعدين لنواجه هذا الوضع لفترة طويلة”.

وأشار مدير الوكالة إلى أنها تدرس تقديم الصور من الأقمار الصناعية لبولندا لمساعدتها في التعامل مع أزمة المهاجرين.

وتخطط الوكالة أيضا لمساعدة بولندا في إعادة الهاجرين إلى بلدانهم.

واعتبر ليجيري أن الأزمة التي تواجهها بولندا حاليا، لها طابع جيوسياسي، وهناك حاجة لقرار سياسي من أجل صياغة الخطوات الضرورية لدعم البلدان مثل بولندا.

وكان مصدر في الاتحاد الأوروبي، قد أفاد بأن دبلوماسيا أوروبيا أجرى مباحثات مع وزارة الخارجية البيلاروسية بشأن أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا.

وقال المصدر للصحفيين، إن الاتصال جرى صباح اليوم الجمعة بين ممثل مكتب السياسة الخارجية الأوروبي ونائب وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينيك.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتهم بيلاروس بخلق أزمة المهاجرين على حدود بولندا وليتوانيا، معتبرا ذلك “هجوما هجينا” على الاتحاد من قبل سلطات مينسك.

وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بيلاروس بسبب تدفق المهاجرين على حدوده عبر الأراضي البيلاروسية.