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مسؤول: أوكرانيا تشن هجوماً بطائرات مسيرة على منطقة بريانسك في روسيا

منذ ساعة واحدة
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قال حاكم منطقة بريانسك الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا إن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت المنطقة، بينما قصفت القوات الروسية مبنى سكنيا في مدينة خاركيف.

وقال ألكسندر بوغوماز، حاكم بريانسك، على تطبيق تليغرام إنه وفقا للمعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات أو قتلى أو أضرار.

من جهتها قصفت القوات الروسية مبنى سكنيا في مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا ما أوقع 3 قتلى وأكثر من 50 جريحا.

وأعلن مسؤولون تعرّض خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، الواقعة على مقربة من الحدود الروسية لهجوم بواسطة 4 قنابل موجّهة، في حين نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقطات لمبنى يضم شققا سكنية دُمّرت واجهته وتبدو أمامه حفرة كبيرة.

وقال زيلينسكي في بيان لاحق إنه “منذ بداية يونيو/حزيران الجاري، استخدم الروس أكثر من 2400 قنبلة موجّهة جوا ضد أوكرانيا، 700 منها ضد أهداف في منطقة خاركيف”.

وبعد أكثر من عامين على الغزو الروسي، أدت الهجمات الصاروخية وبواسطة الطائرات المسيرة إلى شل قدرة توليد الكهرباء في أوكرانيا وأجبرت كييف على قطع التيار والحصول على إمدادات من الاتحاد الأوروبي.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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