مسؤول أوكراني: العقوبات على روسيا يجب أن تكون أكثر صرامة

قال آندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني اليوم الأحد إن أحدث الضربات الصاروخية الروسية على كييف تؤكد أن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا يجب أن تكون أكثر صرامة ويتعين أن تشمل حظرا يفرضه الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.

وقال يرماك إن “قمة الدول السبع يجب أن تتصدى للقصف الروسي لكييف”.

وذكر عبر تطبيق تيليجرام “يجب أن تكون العقوبات أكثر صرامة. فرض حظر على صادرات الذهب أمر جيد، لكننا في حاجة إلى فرض حظر على صادرات الغاز ضمن حزمة العقوبات الجديدة التي يستعد الاتحاد الأوروبي لفرضها”.

من جانبه، قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا إنه لا بد لدول مجموعة السبع الرد على الضربات الصاروخية التي وجهتها روسيا لبلاده اليوم الأحد بفرض مزيد من العقوبات على موسكو وتقديم المزيد من الأسلحة الثقيلة لكييف.

وقال كوليبا على تويتر “كانت هذه الطفلة الأوكرانية البالغة من العمر سبعة أعوام نائمة في سلام في كييف إلى أن دمر صاروخ كروز روسي منزلها. كثيرون آخرون في أنحاء أوكرانيا يتعرضون لهجمات. لا بد أن ترد قمة مجموعة السبع بفرض المزيد من العقوبات على روسيا و(تقديم) المزيد من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا”.

وسعيا إلى المزيد من تضييق الخناق على روسيا، أعلنت دول مجموعة السبع حظر واردات الذهب الجديدة من روسيا عندما بدأت قمتها في جبال الألب في بافاريا بألمانية.