مسؤول أوكراني: روسيا توسع جبهة خاركيف مستخدمة مجموعات هجوم صغيرة

قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية إن روسيا واصلت هجومها البري على المنطقة اليوم الاثنين وهاجمت مناطق جديدة بمجموعات صغيرة في محاولة لتوسيع الجبهة وتشتيت القوات الأوكرانية.

ودخلت القوات الروسية أوكرانيا قرب خاركيف التي تعد ثاني أكبر مدنها يوم الجمعة لتفتح جبهة شمالية شرقية جديدة في الحرب التي تدور رحاها إلى حد كبير في الشرق والجنوب منذ نحو عامين. وقد يؤدي هذا التقدم إلى إبعاد بعض القوات الأوكرانية المستنزفة عن الشرق، حيث تتقدم روسيا ببطء.

وقال الحاكم أوليه سينيهوبوف في تصريحات بثها التلفزيون “العدو يحاول عمدا توسيعها (الجبهة) ويهاجم في مجموعات صغيرة ولكن في اتجاهات جديدة إذا جاز التعبير”.

وأضاف سينيهوبوف “الوضع صعب”.

واتخذت أوكرانيا موقفا دفاعيا بعد شهور من تباطؤ إمدادات المساعدات العسكرية الغربية وخاصة الأمريكية، ما منح روسيا اليد العليا في التعداد والذخائر.