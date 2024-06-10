مسؤول أوكراني ينفي سيطرة روسيا على قرية حدودية شمال شرق البلاد

نفى مسؤول أوكراني محلي اليوم الاثنين 10 حزيران/يونيو 2024، ما ذكره رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن سيطرة قوات روسية بقيادة وحدة من القوات الخاصة الشيشانية على قرية حدودية في شمال شرق أوكرانيا.

وقال قديروف أمس الأحد إن كتيبة أحمد الشيشانية قادت القوات الروسية للسيطرة على ريزيفكا في منطقة سومي.

وأضاف قديروف أن “تقدما مخططا له وواسع النطاق” ألحق “خسائر كبيرة بالجانب الأوكراني الذي اضطر إلى التقهقر”.

لكن يوري زاركو المسؤول المحلي في سومي نفى خلال تعليق أدلى به لهيئة البث العامة الأوكرانية (ساسبيلن) اليوم الاثنين وجود قوات روسية في ريزيفكا.

وقال أندريه كوفالينكو رئيس مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع للحكومة الأوكرانية على تيليجرام إن القوات الروسية حاولت اختبار دفاعات أوكرانيا على جبهة ريزيفكا. وأضاف أن القوات الأوكرانية تسيطر على الوضع لكن تهديد التحركات الروسية في المنطقة الحدودية لا يزال قائما.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي بيان حول هذه الأنباء.

وحذر الجيش الأوكراني في الأسابيع القليلة الماضية من حشد القوات الروسية حول منطقة سومي استعدادا لعمل عسكري. ومن شأن أي تقدم روسي كبير في المنطقة الشمالية أن يضغط على القوات الأوكرانية ويفتح جبهة جديدة في الحرب.

وفي مايو أيار، قال قديروف خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عشرات الآلاف من جنوده مستعدون للقتال من أجل روسيا في أوكرانيا وإن نحو 43500 جندي خدموا بالفعل في حرب موسكو ضد أوكرانيا.