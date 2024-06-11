مسؤول إسرائيلي: حماس رفضت الاقتراح الخاص بغزة

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رفضت اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تلقي رد الحركة الفلسطينية عبر الوسطاء.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “تلقت إسرائيل هذا المساء رد حماس عبر الوسطاء. وفي ردها رفضت حماس اقتراح إطلاق سراح الرهائن الذي قدمه الرئيس بايدن”.

وتابع المسؤول “لقد غيروا (حماس) كل المعايير الرئيسية والأكثر أهمية في الاقتراح”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” أنّهما قدّمتا ردّاً على مقترح وقف إطلاق النار في غزة للوسطاء المصريين والمصريين.

وعبّرت الحركتان عن “استعدادهما للتعاطي بإيجابية مع اتفاق ينهي الحرب في غزة”، مع التأكيد على أنّ “ردّنا على مقترح التهدئة يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان بشكل كامل”.

من جهته، لفت مسؤول من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لوكالة “رويترز”، عقب الإعلان عن تسليم الردّ، إلى أنّ “حماس أكدت على موقف الحركة بأن أي اتفاق يجب أن ينهي العدوان الصهيوني على شعبنا، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة إعمار غزة، وتحقيق صفقة تبادل أسرى جدية”.

وفي بيان مشترك، أعلنت كلّ من مصر وقطر تسلّمهما ردّاً على مقترح التهدئة من “حماس” والفصائل الفلسطينية.

كما أفاد مسؤول مطّلع على المحادثات، وكالة “رويترز”، بأن “رد حماس على الاقتراح يتضمّن جدولاً زمنيّاً جديداً لوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بما في ذلك رفح”.

وفي إجابة على سؤال عن ردّ “حماس”، قال المسؤول في الحركة: “لقد أعدنا التأكيد على موقفنا، أعتقد أنّ الفجوات ليست كبيرة، والكرة الآن في الملعب الإسرائيلي”.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان: “إن اقتراح وقف إطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى إنهاء حكم حماس في قطاع غزة، وهو ما تريده إسرائيل”.

وخلال مؤتمر نظمته اللجنة اليهودية الأميركية في واشنطن، نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن سوليفان قوله: “من خلال التوصل إلى اتفاق والعمل في مراحله المتعددة، يمكن أن ينتهي بنا الأمر إلى مؤسسة أمنية مؤقتة ومؤسسة حكم مؤقتة لا تجعل من غزة منصة للإرهاب”.

ولم يقدم كبير مساعدي بايدن أيّ تفاصيل حول كيفية تحقيق هذا الأمر.