مسؤول إسرائيلي: سنقرر مكان وزمان الرد على القصف من لبنان

أصدر وزير الجيش يوآف غالانت تعليمات للجيش الإسرائيلي بإعداد جميع الخيارات الممكنة للرد على الهجوم الصاروخي من لبنان وتقديمها إلى مجلس الوزراء الأمني مساء الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارة الجيش.

وشارك في تقييم الوضع رئيس أركان جيش الاحتلال اللواء هرتسي هاليفي ورئيس الموساد برنيع ورئيس الشاباك رونان بار ومسؤولون كبار آخرون.

ومن جهة أخرى، كشفت “سي إن إن” عن مسؤول إسرائيلي، أننا “سنقرر مكان وزمان الرد على القصف الصاروخي من جنوب لبنان “.

وأعلنت ي قيادة جيش الاحتلال، أنه “عثر على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة، ويجري العمل على تفكيكها”.

كما ذكر المتحدث باسمه، أنّ “الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية، عندما أطلق من داخل أراضيها قذائف صاروخية نحو إسرائيل. اطلاق تلك القذائف يعتبر حدثًا خطيرًا”.

وزعم في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ “الجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية من لبنان، هي حماس في لبنان”، مشيرًا إلى “أننا نفحص أيضًا إمكانية تورّط إيران، في اطلاق القذائف الصاروخية من لبنان”.

قذائف على المطلة

وذكرت إذاعة “كان” العبري الرسمية مساء يوم الحميس عن سماع دوي انفجارات في منطقة المطلة قرب الحدود مع لبنان.

وأضافت، تم الطلب من سكان المنطقة دخول البقاء في المناطق المحمية، والإبلاغ عن أي تطورات.

وأوضحت مصادر عبرية، أنه تم إطلاق 3 قذائف هاون على المطلة شمال إسرائيل وسقطت في مناطق مفتوحة.

وكان قد أعلن الجيش اللبناني، أنه يقوم بتسيير دوريات في المناطق التي انطلقت منها الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش اللبناني في بيان له اليوم، إنه يتم تسيير دوريات في المنطقة الحدودية مع إسرائيل بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في قضاء صور.

وأضاف الجيش اللبناني، أنه تم إطلاق عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين ونسير دوريات بالتعاون مع اليونيفل.