مسؤول إسرائيلي يحذر.. حان الوقت لإنهاء المحادثات النوي مع إيران

قال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي كبير إن رئيس الوزراء يائير لابيد تحدث إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس ليؤكد موقف إسرائيل بخصوص ضرورة إنهاء جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وأوضح المسؤول أنه إضافة إلى شولتس، تحدث لابيد مع تيد دويتش، رئيس لجنة الشرق الأوسط المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، ومع توم نايدز، السفير الأمريكي لدى إسرائيل.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المحادثات.

جاءت المحادثات بعد أيام من تقديم الاتحاد الأوروبي مسودة نص “نهائي” يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.

وفي بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني، قال المسؤول الإسرائيلي إن الوقت حان لإنهاء المحادثات مع إيران، مُضيفا “أي شيء آخر يبعث برسالة تنم عن ضعف”.

وتابع “حان الوقت للجلوس والتحدث عما يجب القيام به في المستقبل من أجل منع إيران من الحصول على سلاح نووي”.

وأعلنت إسرائيل مرارا معارضتها لجهود إحياء الاتفاق النووي واحتفظت بحقها في القيام بعمل عسكري لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي أو ضد الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في المنطقة.

وحذرت إيران، التي دأبت على نفي رغبتها في تطوير سلاح نووي، من رد “ساحق” على أي هجوم إسرائيلي.