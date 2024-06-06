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مسؤول: إصابة 67 في حادث تصادم عربتي ترام في روسيا

منذ 46 دقيقة
تصادم عربتي ترام في روسيا

تصادم عربتي ترام في روسيا

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قال‭ ‬مسؤول روسي إن 67 شخصا أصيبوا في مدينة كيميروفو الخميس بعد اصطدام عربتي ترام على جسر مشيرا إلى أن ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وأوضح إيليا سيريديوك القائم بأعمال حاكم المنطقة على تطبيق تيليغرام أن شخصا واحدا يخضع لعملية جراحية وأن اثنين في العناية المركزة في مستشفى بالمدينة السيبيرية.

وفي آخر السمتجدات الدولية أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء 5\6\2024، عن أمله في إقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن روسيا مستعدة للمساهمة في جهود إحلال السلام في المنطقة.

وفي سلسلة من التصريحات نقلتها وكالة رويترز، أكد بوتين على أهمية دور دول المنطقة في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، مشددًا على أن الولايات المتحدة أيضًا يجب أن تتحمل مسؤولياتها في هذا السياق.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تسعى للمساهمة في تحقيق السلام في المنطقة، دون أن تتحكم أي قوة في هذه الجهود، وقال “ينبغي ألا تحاول أي قوة احتكار البحث عن السلام في الشرق الأوسط”. مؤكدًا على أهمية وصوابية التوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط.

تصريحات بوتين تأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة والدعوات المتزايدة للتسوية الدائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

    المصدر :
  • رويترز

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