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مسؤول إيراني: توصلنا إلى كافة تفاصيل خطة اغتيال قاسم سليماني

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2020 9:19 صباحًا
قاسم سليماني

قاسم سليماني

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مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ، قال مسؤول إيراني مقرب من الحرس الثوري الإيراني، مساء الأربعاء، إن بلاده توصلت إلى كل التفاصيل المتعلقة بخطة اغتيال الجنرال قاسم سليماني، الذي جرى استهدافه بطائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضاف مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، في مقابلة مع قناة ”خبر“ الإيرانية: ”كما اتضح لنا من خلال التحقيقات التي أجرتها السلطات الإيرانية، في أي بلد كانت غرفة القيادة العسكرية التي نفذت الاغتيال، كما اتضح لنا الدولة التي أعطت معلومات للأمريكيين عن وصول قاسم سليماني إلى بغداد“.

وتابع عبداللهيان الذي كان لفترة أحد رجال قاسم سليماني في وزارة الخارجية الإيرانية، حيث كان يتولى منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية: ”هناك دولتان متعاونتان في قضية الاغتيال، سيكشف القضاء عنهما في الوقت المناسب عندما تنتهي كافة الإجراءات اللازمة“.

وأشار إلى أنه ”أصبح لدينا قائمة من 48 شخصا وبأسماء معروفة، تضم القادة والجناة الأمريكيين، وقد تم رفع دعوى ضدهم“.

وكان المدعي العام في طهران، علي القاصي مهر، قد اتهم الأربعاء، شركة G4S البريطانية، المسؤولة عن أمن الطيران في مطار بغداد الدولي، بالتورط في اغتيال سليماني.

وقال إن ”الشركة البريطانية زودت الجيش الأمريكي في العراق بموعد وصول الطائرة، التي كانت تقل قاسم سليماني“، كما اتهم ألمانيا بالتورط في عملية اغتيال سليماني.

وأشار القاصي مهر إلى أن إيران ”منحت 6 دول هي العراق وسوريا وقطر والكويت ولبنان والأردن، تمثيلاً قضائياً للتحقيق في اغتيال سليماني، وتسلمنا مؤخراً نتيجة التمثيل القضائي من العراق“.

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