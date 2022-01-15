الأحد 13 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 16 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول إيراني: نستعد لتبادل فتح السفارات مع الرياض

منذ 20 ساعة
محادثات بين السعودية وإيران

محادثات بين السعودية وإيران

A A A
طباعة المقال

كشفت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن طهران والرياض تستعدان لإعادة فتح سفارتهما.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، جليل رحيمي جهان أبادي، عبر حسابه على “تويتر”، إن “العلاقات بين إيران والسعودية يتم إحياؤها وإن السفارتين تستعدان لإعادة فتحهما.”

وأضاف أن “هذا الأمر سيكون له تداعيات مهمة في الحد من التوترات الإقليمية وزيادة التماسك العالم الإسلامي”.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، كشفت الاثنين الماضي، أن جدول أعمالها يشمل جولة مقبلة من المفاوضات مع السعودية.

وفي الأسبوع الماضي، دعت إيران، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة تلفزيونية، إن السعودية ترغب بالحوار بشأن الملفات الإقليمية مع بلاده، في حوار يركز على العلاقات الثنائية.

وأضاف أن الحوار مع السعودية “إيجابي وبناء”، وأن بلاده مستعدة لإعادة العلاقات في أي وقت، مؤكدا أن طهران تؤمن بأهمية الحوار الإقليمي الواسع الذي يشمل السعودية و مصر و تركيا لحل مشاكل المنطقة .

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش اليمني
    بدعم من طيران التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة بين الجوف وصعدة
    تطعيم الأطفال ضد كورونا بالسعودية
    كورونا
    السعودية تشرع تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما ضد كورونا
    الشرطة الإسبانية
    ضابط رفيع المستوى سابق: الاستخبارات الإسبانية وراء هجوم برشلونة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    باحث داخل مختبر
    عالم فيروسات يكشف مفاجأة.. هذا ما يميّز “أوميكرون” عن غيره!!
    حسن نصر الله
    بأمر مباشر من خامنئي.. نصرالله يعود إلى الحكومة على “إجر ونص”
    المونسنيور مبارك لبرنامج “ألبوم حياتي”: لو لم يكن عون رئيساً.. كنا “زحفنا على الأرض”