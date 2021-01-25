مسؤول إيراني يحذر النظام من حجب انستغرام ... سينتهي ببطالة وفقر

يسعي النظام الإيراني إلى حجب منصة انستغرام عن المواطنين، وفي هذا الإطار حذر مسؤول إيراني من هذه الخطوة التي ستنتهي ببطالة وفقر نحو مليون مواطن إيراني.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، يوم الاثنين تعليقا على مساعي السلطات في إيران لحجب ”إنستغرام“ عن المواطنين: ”إن الإحصاءات تشير إلى تفاعل آلاف الصفحات على منصة إنستغرام يستخدمها أصحابها لأنشطة البيع والتجارة تؤمن لهم نفقاتهم المعيشية“، بحسب “إرم نيوز”.

وأضاف ربيعي في منشور عبر صفحته الرسمية على ”إنستغرام“؛ أن ”نحو 950 ألف مواطن إيراني ينتفعون لتوفير نفقات أسرهم من نشاط صفحاتهم على منصة إنستغرام في ظل حالة البطالة المتسعة في البلاد“.

وحذر المسؤول الإيراني سلطات بلاده من أن ”أي قرار لتعطيل أو حجب إنستغرام سيؤدي إلى بطالة وفقر نحو مليون مواطن إيراني“.

يأتي هذا في ظل مساعي السلطات القضائية في إيران إلزام وزارة الاتصالات بحجب منصة ”إنستغرام“، إلى حد أن النيابة الإيرانية استدعت أخيرا وزير الاتصالات، محمد جواد آذري جهرمي على خلفية أزمة حجب إنستغرام، ثم أفرجت عنه بكفالة.

وتشير تقارير إخبارية إلى أن السلطات القضائية الإيرانية تتهم وزير الاتصالات بالمماطلة في مسار حجب ”إنستغرام“ عن المواطنين وتقييد رسائل التطبيقات الأجنبية في البلاد.

وتُعد منصة ”إنستغرام“ ضمن أشهر المواقع التي يتمكن المواطنون في إيران من التفاعل عليها عبر برامج فك الحظر؛ وذلك بسبب حجب النظام أغلب مواقع التواصل عن المواطنين وأبرزها: ”فيسبوك“ و“تويتر“.