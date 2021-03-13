مسؤول إيراني "يرجح" وقوع هجوم إسرائيلي على السفينة "شهر كرد"

قال عضو في الفريق التقني المكلف بمتابعة قضية السفينة الإيرانية التي استهدفت الأربعاء الماضي في البحر الأبيض المتوسط، إن احتمال تورط إسرائيل بالهجوم على السفينة قوي جدا.

وأضاف عضو الفريق المكلف الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة أنباء ”نور نيوز“ الإيرانية، اليوم السبت، أن“موضوع تورط الكيان الصهيوني في هذا العمل الإرهابي الذي استهدف السفينة الإيرانية شهر كرد احتمال قوي للغاية“، مضيفا أن ”المواد المتفجرة اُلقيت من ارتفاع أعلى من مستوى السفينة وتسببت بحريق“.

وتابع عضو الفريق المكلف في حديثه للوكالة المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني أن ”من المحتمل أن تكون المواد المتفجرة قد ألقيت باتجاه سفينة شهر كرد الإيرانية من جسم طائر“.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، أن ”الهجوم التخريبي على سفينة إيرانية بالبحر الأبيض المتوسط انتهاك للقوانين الدولية وحقوق الملاحة البحرية“.

وقال خطيب زاده في تصريحات صحفية، إن ”الجهات المعنية تتابع الحادث لمعرفة الأطراف التي تقف وراء استهداف السفينة الإيرانية“.

وكان المتحدث باسم شركة الملاحة البحرية الإيرانية، علي غياثيان، قال الجمعة، إن ”سفينة تجارية ايرانية كانت في طريقها إلى أوروبا تعرضت لانفجار الأربعاء الماضي في مياه بحر الأبيض المتوسط وتسبب الانفجار ببعض الأضرار“.

واعتبر غياثيان أن هذه عملية إرهابية تتعارض مع قوانين الملاحة والتجارة البحرية، لافتا إلى أن ”اصطدام جسم في بدن سفينة شهر كرد الإيرانية، واندلاع حريق صغير في موقع الانفجار، وتم احتواؤه على الفور بجهود قائد السفينة وطاقمها في الوقت المناسب، ولم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى“.

وأشار المسؤول الإيراني إلى سفينة شهر كرد ستواصل مسارها بعد فحص مدى الضرر وإصلاح الأضرار، مبينا ”أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد مرتكبيها من خلال الهيئات الدولية ذات الصلة“.