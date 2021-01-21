مسؤول إيراني يكشف موعد الإفراج عن الأموال المجمدة بكوريا الجنوبية

كشف مسؤول إيراني، مساء الأربعاء، عن موعد الإفراج عن أموال بلاده المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.

وأضاف رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وكوريا الجنوبية، حسين تنهائي، في حديث لموقع ”التجارة نيوز“ التابع لوزارة التجارة الإيرانية، إن ”الأموال المحجوبة في كوريا الجنوبية سيتم تحريرها بنهاية العام الإيراني“، الذي ينتهي في 20 مارس.

وأكد تنهائي أن ”80% من الشركات الإيرانية المنضوية في الغرفة التجارية مع كوريا الجنوبية، توقفت معظم مبادلاتها التجارية مع هذا البلد (كوريا الجنوبية)“.

وفيما يتعلق بارتفاع قيمة الريال الإيراني أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية في ظل الحديث عن إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا، قال حسن تنهائي: ”هناك أخبار سارة في الطريق، ونأمل في تحرير الموارد المحظورة، وسيتم تحرير أموالنا في كوريا الجنوبية بنهاية العام“ الإيراني.

وتقدر حجم الأموال الإيرانية المحجوبة في بنوك كوريا الجنوبية على خلفية انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران في مايو 2018، بنحو 7 مليارات دولار وهي أموال تعود لصادرات النفط الإيرانية.

وقال المسؤول الإيراني: ”لا تزال المعدات الطبية ومعدات طب الأسنان مستوردة إلى إيران من كوريا الجنوبية، لكن عددها ضئيل“.

وأضاف: ”في المقابل توقفت فعليًا صادرات البضائع إلى كوريا الجنوبية، وفي الماضي كنا نصدر معظم البتروكيماويات إلى كوريا الجنوبية“.

وأشار حسن تنهائي إلى أنه ”يقال إنه مع وجود جو بايدن في البيت الأبيض قد يتم تخفيض العقوبات وقد يتم إعادة الموارد المحظورة إلى إيران، يبقى أن نرى القرار الجديد الذي سيتخذه بايدن في السياسة الخارجية مع إيران“.