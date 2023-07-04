مسؤول: اسرائيل تقترب من إنهاء العملية العسكرية التي شنتها في جنين

قال مساعد كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إن إسرائيل تقترب من إنهاء العملية العسكرية التي شنتها في جنين، وذلك بعدما أسفر القتال الأعنف في المدينة المضطربة بالضفة الغربية منذ أكثر من عقدين عن مقتل عشرة فلسطينيين وأجبر الآلاف على مغادرتها.

ودفعت العملية التي بدأت في وقت مبكر أمس الاثنين 3\7\2023 وشارك فيها مئات من جنود القوات الخاصة مدعومين بطائرات مسيرة السلطة الفلسطينية المدعومة دوليا إلى وقف جميع الاتصالات مع إسرائيل، كما أثارت قلق الولايات المتحدة والأمم المتحدة إزاء الأوضاع الإنسانية.

وتقول إسرائيل إن عملية (المنزل والحديقة) في مخيم جنين تهدف إلى اجتثاث فصائل فلسطينية مسلحة مدعومة من إيران تقف وراء تصاعد الهجمات بالأسلحة النارية والقنابل في الآونة الأخيرة وكذلك الأنشطة الأولية لتصنيع صواريخ.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيا أصيب بجروح خلال الاشتباكات توفي أثناء الليل، كما عثر على جثة أخرى صباح اليوم الثلاثاء 4\7\2023 ليرتفع عدد القتلى إلى عشرة إلى جانب نحو مئة مصاب منهم 20 في حالة حرجة.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن أربعة من مقاتليها بين القتلى. كما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن وجود أحد عناصرها بين القتلى. ولم يتضح بعد ما إذا كان القتلى الخمسة الآخرون -وهم شباب تتراوح أعمارهم بين 17 و23 عاما- من المقاتلين أم من المدنيين.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي لراديو كان بعد هدوء نسبي في الاشتباكات الليلة الماضية إن العملية “تقترب من استكمال تحقيق الأهداف المحددة”.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت تسعة فلسطينيين، مضيفا أنهم كانوا جميعا مسلحين. ومن المتوقع أن تغلق المكاتب والشركات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة أبوابها الثلاثاء استجابة لدعوات بتنظيم إضراب عام للاحتجاج على العملية الإسرائيلية التي وصفها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنها “جريمة حرب”.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه أجلى 500 أسرة أو نحو ثلاثة آلاف شخص من المخيم الذي يقطنه نحو 14 ألفا في مساحة تقل عن نصف كيلومتر مربع وكان بمثابة بؤرة لموجة عنف اجتاحت الضفة الغربية لأكثر من عام.

وطالبت جماعات الإغاثة إسرائيل بضمان وصول المساعدات الإنسانية. وقالت الولايات المتحدة أمس الاثنين 4\7\2023 إنها تحترم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن يتعين تجنب سقوط ضحايا من المدنيين. وذكرت الأمم المتحدة أنه ينبغي أن تحترم كافة العمليات العسكرية القانون الدولي.

ويعيش مئات المسلحين من حركة الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة فتح في المخيم المحصن بحواجز ونقاط مراقبة لصد أي مداهمات دورية للجيش الإسرائيلي.

وأمس الاثنين 3\7\2023 توغلت الجرافات الإسرائيلية في شوارع المخيم لتدمير عبوات ناسفة مما تسبب في انقطاع إمدادات المياه والكهرباء، وإن كان مسؤولون إسرائيليون قالوا إنهم يعملون على استعادة الخدمات.

وقال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن الشرطة عثرت على حفرة تحت الأرض تستخدم لتخزين المتفجرات في المخيم، مضيفا أنها فككت نقطتين للمراقبة.