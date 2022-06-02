مسؤول: البيت الأبيض يدرس فرض ضرائب على أرباح النفط والغاز لدعم المستهلكين

قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس إن البيت الأبيض يدرس مقترحات بفرض ضرائب على أرباح النفط والغاز الاستثنائية، من أجل توفير دعم للمستهلكين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة.

وذكر بهارات رامامورتي نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للرئيس جو بايدن، أن الإدارة تدرس مقترحات مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي التي من شأنها رفع الضرائب على منتجي الطاقة من أجل تقديم دعم للمستهلكين.

وقال رامامورتي خلال جلسة برعاية معهد روزفلت البحثي “نحن منفتحون للغاية على أي اقتراح من شأنه أن يخفف العبء عن كاهل المستهلكين.

“هناك مجموعة متنوعة من المقترحات المهمة والخيارات بشأن فرض ضريبة أرباح استثنائية. لقد نظرنا بعناية في كل منها ونشارك في محادثات مع الكونجرس حول شكل الضريبة”.

وسمحت أسعار الطاقة المرتفعة لكبار منتجي النفط بتحقيق أرباح قياسية هذا العام، وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على الأرباح الاستثنائية لمنتجي النفط والغاز، إلى جانب حزمة دعم بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني “18.9 مليار دولار” للأسر التي تواجه صعوبات في دفع فواتير الطاقة الباهظة.

وتأتي المناقشات في الوقت الذي يتعرض فيه بايدن لضغوط شديدة لتخفيف ضغوط الأسعار، خاصة أسعار البنزين، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.