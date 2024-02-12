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بوريل: هناك حاجة لاستمرار عمل الأونروا

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 12 - فبراير - 2024 11:19 صباحًا
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أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بحاجة لأن تكون قادرة على مواصلة عملها بينما يجري التحقيق في مزاعم بأن بعضا من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة شاركوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وصرح بوريل قبل اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل بأنه “لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ما تفعله الأونروا، يجب التحقق من هذه المزاعم… لننتظر التحقيقات”. بحسب وكالة رويترز.

وأضاف “وفي هذه الأثناء، يجب أن يستمر الناس في تناول الطعام والذهاب إلى الأطباء”.

    المصدر :
  • رويترز

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