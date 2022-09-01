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مسؤول الماني: قضية التعويضات الخاصة بالحرب العالمية الثانية انتهت

منذ 8 دقائق
الحرب العالمية الثانية -صورة تعبيرية

الحرب العالمية الثانية -صورة تعبيرية

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الخميس إن قضية التعويضات الخاصة بالحرب العالمية الثانية انتهت، وذلك بعد أن قدرت بولندا الخسائر التي تكبدتها جراء الحرب العالمية الثانية بسبب ألمانيا بنحو 6.2 تريليون زلوتي، وقالت إنها ستطالب بتعويضات.

وأضاف المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني “لم يتغير موقف الحكومة الألمانية، وانتهت قضية التعويضات”.

وأضاف “تنازلت بولندا عن المزيد من التعويضات منذ وقت طويل، في عام 1953، وأكدت عدة مرات هذا التنازل. هذه هي القاعدة الأساسية للنظام الأوروبي اليوم. وتتمسك ألمانيا بمسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن الحرب العالمية الثانية”.

    المصدر :
  • رويترز

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