مسؤول امريكي: روسيا تواجه "إخفاقات كثيرة" مع طائرات مسيرة إيرانية الصنع

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن روسيا تواجه “إخفاقات كثيرة” مع طائرات مسيرة إيرانية الصنع حصلت عليها من طهران هذا الشهر لاستخدامها في الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن تقدير الولايات المتحدة هو أن روسيا تسلمت طائرات مسيرة من طراز مهاجر-6 وسلسلة شاهد خلال عدة أيام من هذا الشهر، وأردف المسؤول قائلا إن هذا قد يكون جزءا من خطة روسية لشراء مئات من هذه الطائرات.

وقال “تقديرنا هو أن روسيا تعتزم استخدام هذه الطائرات المسيرة الإيرانية، التي يمكنها شن هجمات جو-سطح وحروب إلكترونية واستهداف في ساحة المعركة في أوكرانيا”.

كان جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي قد قال للصحفيين في يوليو تموز، إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد أن إيران تستعد لتزويد موسكو بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة.

وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي عن صور التقطتها الأقمار الصناعية، تشير إلى أن مسؤولين من روسيا زاروا مطار كاشان في الثامن من يونيو حزيران والخامس من يوليو تموز لرؤية الطائرات المسيرة الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الشهر الماضي، إن طهران لديها “أنواع مختلفة من التعاون مع روسيا، تشمل قطاع الدفاع”.

وقالت أوكرانيا الاثنين إنها اخترقت خطوط العدو في عدة مناطق بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية في إطار حملة جديدة لاستعادة الأراضي، بينما قالت موسكو إن هجوم كييف المضاد فشل.