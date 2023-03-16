مسؤول ايراني كبير يزور الامارات لتعزيز التواصل مع دول الخليج

أجرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني محادثات رفيعة المستوى في الإمارات الخميس في وقت تسعى فيه طهران لتعزيز التواصل مع دول الخليج العربية في ظل تنامي التوترات مع الغرب بشأن أنشطتها النووية ومبيعاتها من الطائرات المسيرة لروسيا.

تأتي زيارة المسؤول الإيراني بعد أيام من توصل طهران والرياض لاتفاق بوساطة صينية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات خلال شهرين بعد سنوات من العداء.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن شمخاني قوله “بالنظر إلى المنصات الملائمة التي تم إطلاقها منذ عام لتطوير العلاقات بين إيران والإمارات، فإني أرى أن هذه الرحلة بمثابة مرحلة جديدة للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية”.

وخفضت الإمارات مستوى العلاقات مع إيران بعد أن قطعت السعودية علاقاتها مع طهران في يناير\كانون الثاني 2016 بسبب اقتحام محتجين إيرانيين السفارة السعودية بالعاصمة الإيرانية بعد إعدام الرياض لرجل دين شيعي بارز.

وبعد سنوات من الخصومات السياسية، بدأت الإمارات إعادة فتح قنوات التواصل مع طهران في عام 2019.

وأدى ذلك إلى رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية العام الماضي بين البدين اللذين تربطهما علاقات تجارية تعود إلى أكثر من قرن. وشكلت إمارة دبي منذ فترة طويلة إحدى قنوات الربط الرئيسية لإيران مع العالم الخارجي.

ودفعت المخاوف المتزايدة بشأن تقارب العلاقات بين إسرائيل وخصومها العرب السابقين، بما في ذلك اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية المعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم، رجال الدين الذين يتولون الحكم في إيران إلى السعي لتحقيق استقرار إقليمي.