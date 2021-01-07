fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

مسؤول ايراني متهم بتورطه في مجزرة 1988… والسويد تحاكمه

منذ 5 دقائق
المعارضين الإيرانيين الذين أعدموا عام 1988

المعارضين الإيرانيين الذين أعدموا عام 1988

A A A
طباعة المقال

بعد توقيف حميد نوري أحد مسؤولي السجون الإيرانية في 9 تشرين الثاني 2019 بمطار ستوكهولم، وافقت الحكومة السويدية مؤخراً على محاكمته بتهمة تورطه في مجزرة تصفية آلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988 بإيران.

واوقف حميد نوري بعد شكوى من بعض السجناء السابقين والشهود الذين قالوا إن نوري كان معاون مدير سجن غوهردشت بمدينة كرج، جنوب غربي طهران، وأحد أعضاء “لجنة الإعدامات” في السجن أثناء تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين.

حميد نوري

حميد نوري

وبناء على هذه الشكوى، وجهت إليه المحكمة السويدية عدداً من التهم، من بينها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب وتواطؤ في استمرار جريمة عدم تسليم الجثث”، ومددت اعتقاله حتى 2 فبراير 2021.

يشار إلى أنه بحسب إحصائيات غير رسمية، فقد أُعدم أكثر من 6000 شخص، معظمهم من أعضاء ومناصري “منظمة مجاهدي خلق” المعارضة، خلال إعدامات عام 1988 التي أمر بها الخميني، المرشد السابق للنظام الإيراني.

كما أوكلت قضية الإعدامات آنذاك إلى “لجنة الموت” المكونة من إبراهيم رئيسي، المدعي العام لطهران في حينه والرئيس الحالي للقضاء الإيراني، وحسين علي نيّري القاضي الشرعي، ومصطفى بور محمدي ممثل وزارة الاستخبارات، ومرتضى أشرفي المدعي العام في طهران. وكانت هناك لجان فرعية في المحافظات مسؤولة عن تنفيذ عمليات الإعدام، وذلك بحسب “العربية”.

 

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الإيراني حسن روحاني
    روحاني معلقاً على اقتحام الكونغرس: ديمقراطية الغرب هشة
    التطعيم في السعودية
    السعودية تصدر جوازاً صحياً لمن أكمل التطعيم ضد كورونا
    منظمة العفو الدولية
    أحداث أمريكا
    منظمة العفو الدولية: ترامب حرض على العنف والترهيب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة أشعة للرئتين-توضيحية
    من منزلك … تأكد من صحة رئتيك بهذه الطريقة
    التغير المناخي خطر يهدد العالم
    خطر يداهم نصف سكان العالم خاصة بالمناطق الحضرية
    جمال سليمان والراحل حاتم علي
    بالفيديو: جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي