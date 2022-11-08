مسؤول: ايطاليا تعد حزمة أسلحة جديدة لإرسالها إلى أوكرانيا

قال مسؤول بالائتلاف الحاكم بإيطاليا الثلاثاء إن الحكومة تعد حزمة أسلحة جديدة لإرسالها إلى أوكرانيا تشمل أنظمة للدفاع الجوي.

وسلمت الدول الغربية عددا أكبر من أجهزة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا منذ أن طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي من زعماء دول مجموعة السبع مساعدته في وقف الصواريخ الروسية التي تقصف المدن الأوكرانية.

وقال المسؤول بالائتلاف الإيطالي، الذي رفض كشف اسمه، إن روما مستعدة لتزويد أوكرانيا بمجموعة متنوعة من أنظمة الدفاع الجوي، ومن بينها نظام إس.إيه.إم.بي/تي متوسط المدى وهو صناعة فرنسية إيطالية مشتركة ونظام آسبايد الإيطالي، بالإضافة إلى صواريخ ستينجر المحمولة.

ولكن المسؤول قال إنه لم يتضح بعد عدد ما يمكن تسليمه من هذه الأنظمة أو موعد تسليمها.

وقال بيان إن وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو تحدث هاتفيا الاثنين، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وتعهد بدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي “ما دام ذلك ضروريا”.

ووافقت إيطاليا على تسليم أول شحنة أسلحة إلى كييف في أواخر فبراير\شباط خلال حكم حكومة الوحدة الوطنية بقيادة ماريو دراجي، وتستعد الحكومة الائتلافية اليمينية الجديدة برئاسة جورجيا ميلوني لجولة سادسة من الإمدادات.