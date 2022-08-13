مسؤول بالحرس الثوري يعترف "ضمنيا" بتدخل إيران بشؤون المنطقة

في تأكيد على تدخل النظام الإيراني في الأمر الداخلية للمنطقة ودعم الميليشيات الإرهابية، اعترف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، الجنرال رمضان شريف، بشكل “ضمني” بتدخل إيران في شؤون دول المنطقة.

وقال الجنرال شريف في كلمة له من مدينة الأهواز عاصمة محافظة خوزستان جنوب إيران خلال تكريم عدد من الصحفيين: “لا يمكن حل أي قضية في المنطقة من دون أن يكون هناك دور لإيران”.

وأضاف “لقد فشلت خطط الاعداء ضد ‎إيران في أفغانستان واليمن وسوريا ولبنان وتحولت الخسائر التي تكبدوها إلى فرص ذهبية”.

وحذر الجنرال شريف سكان محافظة خوزستان من الخروج باحتجاجات ضد النظام الإيراني، معترفاً في الوقت ذاته بأن مشاكل سكان هذه المحافظة بعد عام 1979 أصبحت أكثر مما كانت في عهد الشاه محمد رضا بهلوي.

واعترف الجنرال شريف أن “إيران تواجه أزمة في التنمية الاقتصادية، لكن توفير الأمن لقرابة 80 مليون من سكان البلاد يعتبر مكسباً كبيراً”.