مسؤول بالخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء مستويات العنف في السودان

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية الأحد إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء المستويات العالية من العنف في السودان الذي راح ضحيته العشرات، فيما تواصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع الدول لها تأثير هناك من أجل وقف القتال.

وقال المسؤول بينما كان في طريقه إلى طوكيو حيث سيحضر بلينكن اجتماعا مع وزراء خارجية مجموعة السبع يبدأ الأحد “يبدو أن بعض هذه الهجمات استخدمت فيها أسلحة خطيرة”.

وأضاف “مبعث قلقنا الأساسي هو سلامة أفرادنا وكذلك المواطنين الأمريكيين هناك”.

هذا وتبادلت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان إطلاق النار مع قوات الجيش النظامي في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بالبلاد يوم السبت 15\4\2023 فيما يبدو أنه صراع على السلطة.

ونفى الجيش تأكيدات قوات الدعم السريع بأنها سيطرت على القصر الرئاسي ومقر إقامة قائد الجيش ومطارات في الخرطوم ومدينة مروي في الشمال.

وقال قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لقناة الجزيرة إنهم إذا استمعوا لصوت العقل فسوف يعيدون قواتهم التي جاءت إلى الخرطوم ولكن إذا استمر الأمر “سنضطر” إلى نشر قوات داخل الخرطوم “من مناطق مختلفة”.

ووصف قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي البرهان بأنه “مجرم وكاذب”.

وقال في مقابلة أجرتها معه الجزيرة إنهم يعرفون المكان الذي يختبئ فيه البرهان وسيصلون إليه ويسلمونه إلى العدالة أو سيموت “زي أي كلب”.

ومع تضارب الروايات من الجانبين عن تطورات الأحداث لا يزال الوضع على الأرض غير واضح المعالم.

وقالت قوات الدعم السريع إن الجيش بدأ بمهاجمتها أولا، بينما قال الجيش إنه يقاتل القوات شبه العسكرية في مواقع قالت إنها سيطرت عليها.