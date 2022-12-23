مسؤول بالخارجية الروسية: العلاقات مع الولايات المتحدة "في الرمق الأخير"

منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وتشهد العلاقات بين روسيا واميركا العديد من التوترات والازمات نتيجة رفض الاخيرة للعمليات العسكرية ودعم الجيش الاوكراني بالاسلحة بشكل مستمر، وأفاد مسؤول بوزارة الخارجية الروسية الجمعة إن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة “في الرمق الأخير”.

وقال رئيس إدارة أميركا الشمالية في وزارة الخارجية ألكسندر دارتشييف قوله إن على سفيرة واشنطن الجديدة لدى موسكو لين تريسي عدم التدخل في شؤون بلاده “بحجة العمل مع المجتمع المدني”، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وجرى تعيين تريسي سفيرة للولايات المتحدة لدى روسيا في 21 ديسمبر\كانون الأول الجاري بعد تقاعد السفير جون سوليفان.

وغادر سوليفان (62 عاماً) روسيا أوائل سبتمبر بعد أقلّ من ثلاث سنوات على توليه مهمته وسط عمليات طرد متبادلة للدبلوماسيين بين واشنطن وموسكو، قبل أن تتفاقم الضغوط في أعقاب الحرب في أوكرانيا في فبراير.

وأمس أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت، الخميس 22\12\2022، عقوبات على عشرة كيانات بحرية روسية بسبب العمليات الروسية التي تستهدف المواني الأوكرانية، في الوقت الذي تزيد فيه واشنطن الضغط على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.