مسؤول بالكونغرس يحذر من "تهديد خطير للأمن القومي" الأمريكي

حذر رئيس لجنة المخابرات بالكونغرس، مايك تيرنر، من “تهديد خطير للأمن القومي”.

وأصدر مايك تيرنر رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء بيانا على نحو استثنائي قال فيه إن اللجنة أتاحت لجميع أعضاء الكونغرس معلومات حول “تهديد خطير للأمن القومي” بدون تحديده، لكن مصدرين قالا إنه يتعلق بروسيا.

وأضاف تيرنر في البيان “أطالب الرئيس جو بايدن برفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من مناقشة الإجراءات اللازمة علنا للاستجابة لهذا التهديد”.

ولم يقدم أي معلومات أخرى ولم يرد مكتبه على الفور على طلبات للحصول على مزيد من التفاصيل.

وقال مصدران إن تصريح تيرنر يتعلق بروسيا وعمليات في الفضاء، دون أن يقدما مزيدا من التفاصيل حول ما وصفوه بأنه أمر شديد السرية.

وصدر بيان تيرنر في خضم نقاش حاد في الكونغرس حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع التهديدات العالمية من روسيا وغيرها من المنافسين. ويحث صقور الأمن على مشاركة عالمية أكبر ويدعو بعض المشرعين الأوثق تحالفا مع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى نهج يميل أكثر إلى شعار “أمريكا أولا” في التعامل مع الشؤون العالمية.

ورفض جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، تقديم تفاصيل. وقال إنه رتب لعقد اجتماع غدا الخميس مع زعماء الكونغرس وإنه فوجئ بقرار تيرنر بإصدار البيان.

وقال سوليفان في مؤتمر صحفي “لست في وضع يسمح لي بأن أقول أي شيء آخر اليوم. كما قلت، أتطلع إلى النقاش مع (تيرنر) ومن الواضح أننا سنحدد عندئذ طريقة للمضي قدما”.