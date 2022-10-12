مسؤول بحلف الأطلسي يحذر روسيا من "عواقب غير مسبوقة"!

قال مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي (الأربعاء 12-10-2022) إن أي استخدام للأسلحة النووية من جانب روسيا سيغير مسار الصراع في أوكرانيا وسيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى “رد” من حلفاء أوكرانيا وربما من حلف الأطلسي.

وحذر المسؤول من أن أي استخدام للأسلحة النووية من قبل موسكو سيكون له “عواقب غير مسبوقة” على روسيا.

وأضاف أن ذلك “سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى رد فعل … من جانب العديد من الحلفاء وربما من حلف شمال الأطلسي نفسه”.

وأردف المسؤول أن موسكو تستخدم تهديداتها النووية بشكل أساسي لردع حلف شمال الأطلسي ودول أخرى من الدخول بشكل مباشر في حربها على أوكرانيا.