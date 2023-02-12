الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
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مسؤول بمجلس الشيوخ يكشف حقيقة الأجسام الطائرة فوق أمريكا وكندا

منذ 3 دقائق
مجلس الشيوخ الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي

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قال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي في مقابلة مع محطة إيه.بي.سي التلفزيونية، الأحد، إن مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين يعتقدون أن الأجسام الطائرة التي أُسقطت فوق أمريكا وكندا كانت مناطيد.

وتابع شومر “يمكنكم الاطمئنان من أنه إذا كانت أي مصالح أمريكية يكون فيها الناس عُرضة للخطر فسيتخذون الإجراء المناسب”، مضيفا أن الجسمين اللذين تم إسقاطهما يومي الجمعة وأمس السبت كانا أصغر من المنطاد الأول الذي جاب المجال الجوي الأمريكي وأُسقط فوق ولاية ساوث كارولاينا السبت الماضي.

وفي أوتاوا قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الأحد إن الفرق تبحث عن الجسم الأسطواني الذي أسقطته مقاتلة أمريكية فوق يوكون بناء على أوامره قبل يوم، وذلك ليتسنى للفرق تحليله ومعرفة المزيد عن أغراضه.

وأضاف ترودو للصحفيين، قبل أن يغادر إلى فعالية كان مخططا لها مسبقا لجمع الأموال في يوكون، “تعمل فرق البحث على الأرض، وتتطلع إلى العثور على الجسم وتحليله”.

وأردف “أمور كثيرة نحتاج لمعرفتها. ذلك سبب كون تحليل هذا الجسم مهما للغاية”

    المصدر :
  • رويترز

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