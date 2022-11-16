الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 16 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول: بولندا لا تزال آمنة للغاية بفضل عضويتها في حلف الأطلسي

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2022 9:41 صباحًا
علم بولندا

علم بولندا

A A A
طباعة المقال

قال نائب وزير الخارجية البولندي الأربعاء إن بلاده لا تزال دولة آمنة للغاية بفضل عضويتها في حلف شمال الأطلسي، فيما يستعد الحلف للاجتماع في بروكسل لمناقشة سقوط صاروخ أودى بحياة شخصين في بولندا أمس الثلاثاء 15\11\2022.

وصرح باول جابلونسكي لمحطة إذاعة “آر.إم.إف” الخاصة صباح اليوم الأربعاء 16\11\2022 بأن “رد فعل حلفائنا ودعمهم القاطع واستعدادهم للوقوف إلى جانبنا يظهر أننا بلد أكثر أمانا مما لو لم نكن في الحلف”.

هذا وفي وقت سابق من يوم امس الثلاثاء 15\11\2022، قد نقلت وكالة “سبوتنك” عن إذاعة “ZET” البولندية مقتل شخصين جراء سقوط صاروخين داخل أراضي البلاد.

ووفقا للإذاعة، انه “سقط صاروخان في منطقة مأهولة بالسكان في مدينة برزيودوف بمقاطعة ليوبليانا على الحدود مع أوكرانيا”، وقالت: “أصاب الصاروخان آلة تجفيف حبوب، ما أسفر عن مقتل شخصين والشرطة والجيش في مكان الحادث”، وأفادت التقارير أن الطائرات المقاتلة البولندية أقلعت من مطار بالقرب من مدينة تاديوس مازوفيتسكي.

وبدوره، دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي إلى اجتماع لجنة الأمن التابعة لمجلس الوزراء بعد الإبلاغ عن الحادث.

ووعد المتحدث باسم الحكومة بيتر مولر، بأن جميع البيانات المقدمة في الاجتماع، ستعرض إن أمكن، على أوسع نطاق ممكن للرأي العام، وحض على عدم نشر معلومات غير مؤكدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المؤشر نيكي
المؤشر نيكي يغلق على ارتفاع وسط مخاوف من تصعيد الأزمة الأوكرانية
قصف روسي على كييف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زعماء مجموعة العشرين ينددون بشدة الحرب في أوكرانيا
مجموعة العشرين
مجموعة العشرين تتعهد بالتقييم المستمر لوتيرة رفع الفائدة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدّل مرتفع... فكم سجل؟
الفنان التركي نور الدين أوتشار
تفجير اسطنبول.. نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" ينهار في جنازة ابنته
كريستيانو رونالدو
مفاجأة بشأن مستقبل رونالدو.. نادٍ غير متوقَّع يبدأ مفاوضات مع الدون