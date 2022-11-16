مسؤول: بولندا لا تزال آمنة للغاية بفضل عضويتها في حلف الأطلسي

قال نائب وزير الخارجية البولندي الأربعاء إن بلاده لا تزال دولة آمنة للغاية بفضل عضويتها في حلف شمال الأطلسي، فيما يستعد الحلف للاجتماع في بروكسل لمناقشة سقوط صاروخ أودى بحياة شخصين في بولندا أمس الثلاثاء 15\11\2022.

وصرح باول جابلونسكي لمحطة إذاعة “آر.إم.إف” الخاصة صباح اليوم الأربعاء 16\11\2022 بأن “رد فعل حلفائنا ودعمهم القاطع واستعدادهم للوقوف إلى جانبنا يظهر أننا بلد أكثر أمانا مما لو لم نكن في الحلف”.

هذا وفي وقت سابق من يوم امس الثلاثاء 15\11\2022، قد نقلت وكالة “سبوتنك” عن إذاعة “ZET” البولندية مقتل شخصين جراء سقوط صاروخين داخل أراضي البلاد.

ووفقا للإذاعة، انه “سقط صاروخان في منطقة مأهولة بالسكان في مدينة برزيودوف بمقاطعة ليوبليانا على الحدود مع أوكرانيا”، وقالت: “أصاب الصاروخان آلة تجفيف حبوب، ما أسفر عن مقتل شخصين والشرطة والجيش في مكان الحادث”، وأفادت التقارير أن الطائرات المقاتلة البولندية أقلعت من مطار بالقرب من مدينة تاديوس مازوفيتسكي.

وبدوره، دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي إلى اجتماع لجنة الأمن التابعة لمجلس الوزراء بعد الإبلاغ عن الحادث.

ووعد المتحدث باسم الحكومة بيتر مولر، بأن جميع البيانات المقدمة في الاجتماع، ستعرض إن أمكن، على أوسع نطاق ممكن للرأي العام، وحض على عدم نشر معلومات غير مؤكدة.