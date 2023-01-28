مسؤول: تحطم طائرتين مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي

قال مسؤولون محليون السبت إن طائرتين مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي تحطمتا في ولاية ماديا براديش وولاية راجاستان الصحراوية المجاورة.

وقال إيه.كيه فيرما وهو مسؤول محلي في ولاية ماديا براديش “يمكنني أن أؤكد أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي تحطمتا في منطقتنا”، ولم يتضح حتى الآن سبب تحطم الطائرتين.

وأفاد مسؤول محلي آخر يدعى أنكيت أستانا بأنه تم إنقاذ فردين من طاقم من ثلاثة أفراد لإحدى الطائرتين ونقلهما إلى المستشفى، ولم تتضح حتى الآن حالة زميلهما الثالث، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل بشأن طاقم الطائرة الثانية.

وأشار فيرما إلى أن مسؤولين من وزارة الدفاع توجهوا إلى موقع الحادث، وذكرت تقارير محلية أن طائرة سوخوي-30 وطائرة ميراج 2000 تحطمتا.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الاتحادية إنه يجري جمع تفاصيل من موقع تحطم الطائرة في راجاستان، ونُقل فريق إلى الموقع من أقرب محطات سلاح الجو.