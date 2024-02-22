الخميس 12 شعبان 1445 ﻫ - 22 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول تركي: تركيا ستقدم دعما أمنيا بحريا للصومال

منذ 13 دقيقة
A A A
طباعة المقال

صرح مسؤول بوزارة الدفاع التركية اليوم الخميس أن تركيا ستقدم دعما أمنيا بحريا للصومال لمساعدة الدولة الأفريقية في الدفاع عن مياهها الإقليمية.

ووقعت تركيا والصومال اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي في وقت سابق من هذا الشهر خلال زيارة وزير الدفاع الصومالي لأنقرة.

وتعليقا على تفاصيل الاتفاق، قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، طلب عدم ذكره بالاسم، إن أنقرة توفر التدريب للجيش الصومالي منذ أكثر من عشر سنوات.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين تركيا والصومال.

وتابع قائلا “بناء على طلب الصومال، سنقدم الدعم في مجال الأمن البحري، كما فعلنا في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأردف “سنساعد الصومال على تطوير قدراته وإمكاناته لمكافحة الأنشطة غير القانونية وغير النظامية في مياهه الإقليمية”.

وأصبحت تركيا حليفا وثيقا للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وقامت أنقرة ببناء المدارس والمستشفيات والبنية التحتية وقدمت منحا دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا.

وفي عام 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو. كما توفر تركيا التدريب للجيش والشرطة الصوماليين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اتفاقية روسية مصرية للتنقيب عن البترول
ألبانيا.. البرلمان يقر اتفاقا بشأن الهجرة مع إيطاليا
شعار شركة نستله
بسبب المقاطعة إثر الحرب بغزة.. "نستله" تكشف إحجام المستهلكين عن منتجاتها

الأكثر قراءة

تحرك لموظفي القطاع العام - أرشيفية
صوت بيروت تكشف بالأرقام.. حوافز بالفريش دولار لفئة معينة من موظفي الدولة!‎
طائرة مسيرة
مسيرة لحزب الله في منزل مسؤول إسرائيلي.. والأخير يعتبرها بمثابة حرب!
النائب ميشال معوض
ميشال معوض يشن هجوماً حاداً على الرئيس بري.. المجلس ليس "ملك بيّو"!