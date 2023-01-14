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مسؤول تركي: شن عملية برية في سوريا يبقى ممكنا بأي وقت

منذ 6 دقائق
الجيش التركي

الجيش التركي

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قال المستشار القريب من الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، إن شن عملية عسكرية برية في سوريا “ممكن في أي وقت”.

وقال قالن لصحافيين من عدة وسائل إعلام أجنبية منها وكالة فرانس برس “نواصل دعم العملية السياسية” التي بدأت نهاية ديسمبر مع لقاء وزيرَي الدفاع التركي والسوري في موسكو.

وتابع “لكن شن عملية برية يبقى ممكنا في أي وقت، بناء على مستوى التهديدات الواردة”.

وتحدث عن احتمال لقاء جديد بين وزيرَي دفاع تركيا وسوريا يسبق اللقاء المرتقب في منتصف فبراير بين وزيرَي خارجية البلدين.

وأضاف “نريد الأمن على حدودنا”، مشيرا إلى وجود قوات كردية على الأراضي السورية.

وقال أيضا “نحن لا نستهدف أبدا (مصالح) الدولة السورية ولا المدنيين السوريين”.

لكنه لفت إلى أن الضمانات الأمنية التي وعدت بها روسيا والولايات المتحدة بعد العملية التركية الأخيرة في سوريا في العام 2019 “لم يتم الالتزام بها” وأن المقاتلين الأكراد لم ينسحبوا على مسافة 30 كيلومترا من الحدود كما كان موعودا.

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