مسؤول تركي: 3 مليارات دولار الاستثمارات التركية في مصر

بلغت الاستثمارات التركية في مصر3 مليارات دولار أمريكي، بحسب تصريحات رئيس مجلس الأعمال التركي-المصري بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، مصطفى دنيزر.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن دنيزر، قوله إن الاستثمارات التركية في مصر توفر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويًا.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بدأ في الارتفاع مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع مصر عام 2007، ليصل الآن إلى 10 مليارات دولار، مضيفًا أنه قد يصل إلى ما بين 15 إلى 20 مليار دولار في السنوات الـ5 المقبلة.

وقال الخبير الاقتصادي المصري هاني عادل في وقت سابق إن “زيارة أردوغان وما أحاط بها من زخم ستصب إيجابا في صالح التعاون لدعم الاقتصاد المصري، الذي يعاني من صعوبات شديدة، ويزيد معدلات التبادل التجاري، خاصة أن ثقل تركيا الاقتصادي قد يشكل دعما لمصر”. بحسب تصريحه لـ”الجزيرة نت”.

وأعرب عن توقعاته بأن يضاعف التحسن في العلاقات السياسية الاستثماراتِ التركية في مصر، وقد تتوسع لتشمل مجالات جديدة مثل ثروات شرق المتوسط وقطاعات الغزل والنسيج والبتروكيميائيات، فضلا عن إزالة أي معوقات للصادرات المصرية لتركيا، بشكل يوازن التبادل التجاري.

وأجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان زيارة إلى مصر، الأربعاء الماضي، هي الأولى منذ 11 عاما، بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المتوقع أن يرد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة أردوغان التي وصفها بـ”صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين” بتلبية الدعوة لزيارة تركيا خلال أبريل/نيسان المقبل، للمشاركة في جلسات مجلس التعاون الإستراتيجي.