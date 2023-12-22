مسؤول حكومي: قوات صومالية وأمريكية تقتل قياديا بحركة الشباب

قال وزير الإعلام الصومالي داود عويس إن قوات صومالية وأمريكية قتلت قياديا كبيرا بحركة الشباب الإسلامية المتشددة كان يخطط لهجمات عديدة في الصومال وكينيا.

وكتب الوزير على حسابه بمنصة إكس في وقت متأخر من أمس الخميس 21\12\2023 “تأكد مقتل معلم أيمن في عملية مشتركة للجيش الوطني الصومالي بمساعدة من قوات أمريكية في 17 ديسمبر”.

وأضاف أن “أيمن كان مسؤولا عن التخطيط للعديد من الهجمات الإرهابية الدموية في الصومال ودول مجاورة”.

وقال متحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) إن القيادة نفذت ضربة جوية، لكنه أضاف أن هدف الضربة لم يتأكد بعد.

وذكرت القيادة ووزارة الإعلام الصومالية أن الضربة نُفذت ضد الحركة المتشددة بالقرب من بلدة جيليب في جنوب الصومال.

وكان أيمن مدرجا على قائمة المطلوبين ضمن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث جرى عرض مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه أو إدانته. ووفقا للخارجية الأمريكية فقد كان مسؤولا عن الإعداد لهجوم على قاعدة عسكرية في كينيا في يناير كانون الثاني 2020 قتل فيه ثلاثة أمريكيين أحدهم في الخدمة العسكرية الأمريكية والآخران متعاقدان.