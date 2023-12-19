مسؤول حوثي: أي دولة تتحرك ضد اليمن ستستهدف سفنها في البحر الأحمر

قال محمد علي الحوثي القيادي في جماعة الحوثي وعضو ما يعرف باسم المجلس السياسي الأعلى باليمن لقناة العالم الإيرانية الثلاثاء إن أي دولة تتحرك ضد اليمن ستستهدف سفنها في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق قال سيباستيان ليكورنو، وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسي إن مبادرة أمريكية لمواجهة التهديدات في البحر الأحمر “مثيرة للاهتمام” وإن باريس مازالت تناقشها مع واشنطن.

وقال ليكورنو في البرلمان إن “المبادرة الأمريكية تمكننا من تحسين الاستفادة وتبادل معلومات المخابرات والخيارات المختلفة على امتداد المنطقة”، دون أن يوضح ما إذا كانت باريس ستشارك في العملية أم ستواصل تحركاتها المنفردة.

وأضاف “مناقشاتنا تستمر مع الشريك الأمريكي ضمن إطار عملنا المستقل وحريتنا في التصرف”.