الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 19 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول حوثي: أي دولة تتحرك ضد اليمن ستستهدف سفنها في البحر الأحمر

منذ 27 دقيقة
محمد علي الحوثي

محمد علي الحوثي

A A A
طباعة المقال

قال محمد علي الحوثي القيادي في جماعة الحوثي وعضو ما يعرف باسم المجلس السياسي الأعلى باليمن لقناة العالم الإيرانية الثلاثاء إن أي دولة تتحرك ضد اليمن ستستهدف سفنها في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق قال سيباستيان ليكورنو، وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسي إن مبادرة أمريكية لمواجهة التهديدات في البحر الأحمر “مثيرة للاهتمام” وإن باريس مازالت تناقشها مع واشنطن.

وقال ليكورنو في البرلمان إن “المبادرة الأمريكية تمكننا من تحسين الاستفادة وتبادل معلومات المخابرات والخيارات المختلفة على امتداد المنطقة”، دون أن يوضح ما إذا كانت باريس ستشارك في العملية أم ستواصل تحركاتها المنفردة.

وأضاف “مناقشاتنا تستمر مع الشريك الأمريكي ضمن إطار عملنا المستقل وحريتنا في التصرف”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البابا فرنسيس
غزة تحت النار
البابا فرنسيس: يقترب عيد الميلاد من الإسرائيليون والفلسطينيون وسط حالة من الألم والحداد
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
وزارة الاقتصاد الألمانية: نراقب الوضع في البحر الأحمر عن كثب
علم فرنسا
وزارة الدفاع: عمليات فرنسا في البحر الأحمر ستظل تحت قيادتها

الأكثر قراءة

كتائب القسام تنشر فيديو "وصلتم متأخرين"
غزة تحت النار
فيديو "وصلتم متأخرين".. القسام تعلق على اكتشاف الجيش الإسرائيلي لأحد الأنفاق
حقائب سفر بأحد المطارات
سرقوا أغراضاً ثمينة لركاب الطائرات بقيمة "2 مليون يورو"!
الخبير الدستوري سعيد مالك
خبير دستوري لصوت بيروت: في هذه الحالة يحصل المودعون على أموالهم في المصارف!