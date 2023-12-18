مسؤول حوثي: بوسعنا مواجهة أي تحالف تشكله أميركا في البحر الأحمر

اعتبر عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية محمد البخيتي، اليوم الإثنين، أن الجماعة بوسعها مواجهة أي تحالف تشكله الولايات المتحدة بهدف نشره في البحر الأحمر.

وأضاف في حديث إلى قناة الجزيرة: “الأميركيون عرضوا عدم إعاقة جهود التوصل للسلام في اليمن، مقابل وقف عملياتنا العسكرية بالبحر الأحمر، ورفضنا ذلك بشكل قاطع ورفضنا أي تهديدات”.

وقال: “هناك اتصالات غير مباشرة مع دول منها أمريكا لوقف عملياتنا في البحر الأحمر”.

يأتي ذلك فيما أكد المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام، في منشور على منصة “إكس” اليوم الإثنين، أنّ السفن المبحرة في البحر الأحمر وبحر العرب آمنة باستثناء السفن التابعة لإسرائيل.

وأضاف: “نجدد التأكيد أن الممرات الملاحية في البحر الأحمر وبحر العرب في أمان ولا خطر على سفن أي دولة، باستثناء السفن التابعة لكيان العدو أو تلك المتوجهة إلى موانئه وذلك ربطًا بعدوانه الغاشم وحصاره الظالم لقطاع غزة”.

يأتي ذلك فيما قال العميد يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين في وقت سابق اليوم، إنهم نفذوا عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بإسرائيل في البحر الأحمر.

وأضاف أنهم مستمرون في منع توجه السفن لموانئ إسرائيل عبر بحر العرب والبحر الأحمر، “حتى إدخال الغذاء والدواء لإخواننا في قطاع غزة”.

ودعا سريع السفن التجارية المتجهة لموانئ العالم عدا إسرائيل لإبقاء جهاز التعارف مفتوحًا.

فيما قالت العديد من شركات الشحن ومنها شركة إم.إس.سي أكبر شركة مشغلة لناقلات الحاويات في العالم، إنها ستتجنب قناة السويس بسبب ذلك بما يعني أن سفنها قد تضطر للالتفاف حول القارة الأفريقية.