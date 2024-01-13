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مسؤول حوثي: لا إصابات في أحدث ضربة أمريكية.. ونتعهد برد "حاسم وقوي"

منذ 9 دقائق
جماعة أنصار الله الحوثيين

جماعة أنصار الله الحوثيين

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قال نصر الدين عامر المسؤول في جماعة الحوثي اليمنية اليوم السبت، لقناة الجزيرة إنه لم تقع إصابات في أحدث ضربة أمريكية على قوات الحوثي في صنعاء، وتعهد برد “حاسم وقوي”.

وأضاف “لا إصابات ولا جروح ولا خسائر مادية ولا بشرية”.

وكان قد أكد محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين في اليمن لرويترز إن الضربات الأمريكية في اليمن، التي استهدف أحدثها قاعدة عسكرية في صنعاء، “لم يكن لها تأثير يذكر في سياق الحد من القدرات اليمنية للاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر والبحر العربي”.

وأعلن مسؤولان لرويترز أن الولايات المتحدة نفذت ضربة إضافية على قوات الحوثي اليمنية يوم الجمعة، بعد أن تعهدت إدارة الرئيس جو بايدن بحماية الملاحة في البحر الأحمر.

وجاءت الضربة الأحدث، التي قال أحد المسؤولين الأمريكيين إنها استهدفت موقع رادار، بعد يوم من استهداف منشآت للجماعة المتحالفة مع إيران بعشرات الضربات الأمريكية والبريطانية.

ولم يقدم المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، المزيد من التفاصيل. وكانت البنية التحتية للرادار هدفا رئيسيا في الجهود العسكرية الأمريكية لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لحركة الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا العاصمة اليمنية صنعاء بعدد من الغارات.

ونفذت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية ضربات في أنحاء اليمن يوم الخميس على أهداف لحركة الحوثي ردا على هجمات تنفذها الحركة على سفن في البحر الأحمر في تطور يمثل توسعا لتداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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